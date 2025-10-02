Game Pass станет дороже: Microsoft вводит новые уровни подписки с разным наполнением

Essential за $9,99 в месяц включает более 50 игр для ПК, консолей и облака, поддержку мультиплеера и бонусы в популярных онлайн-проектах вроде League of Legends и Warzone.

Premium обойдется в $14,99. Подписчики получат доступ к каталогу из 200+ игр и смогут играть в проекты Xbox Game Studios в течение первого года после релиза.