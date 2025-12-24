GameRant опубликовал топ-10 игр 2025 года — на первом месте Claire Obscur

Редакция отметила, что год выдался необычайно сильным: наравне с крупными релизами громко заявили о себе и инди-проекты.

Первое место заняла Clair Obscur: Expedition 33 — визуально яркая RPG с сильным сюжетом и необычной боевой системой.

Вторую строчку получил Hades II, который развил идеи оригинала и сохранил его темп. Замыкает тройку Dispatch, сюжетное приключение с упором на вариативность выбора и актерскую игру.

В десятку также вошли Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach, Blue Prince, Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong, Split Fiction и Kingdom Come: Deliverance II.

По версии GameRant, 2025 год стал одним из самых насыщенных и разноплановых в игровой индустрии.