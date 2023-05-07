Гарнитуру Playstation VR2 теперь можно подключить к ПК. Она будет думать, что подключена к PS5

21:11, 07 мая 2023
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Гарнитуру Playstation VR2 теперь можно подключить к ПК. Она будет думать, что подключена к PS5К сожалению, о полноценном использовании шлема с компьютером говорить очень рано
Не так давно Sony выпустила свою новую гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR2. Однако одним из недостатков устройства является отсутствие совместимости с настольными компьютерами.
К счастью, существует немало энтузиастов, которых такой вариант не устроил. Так, в теме на NeoGAF появилась информация о полном взломе инструментов аутентификации оборудования PS VR2.
Разработчик iVRy опубликовал в твиттере сообщение «PSVR2 Authenticated!». Но стоит отметить, что несмотря на то, что шифрование было взломано, команда не может рассказать о том, как им это удалось, так как это могло бы привлечь внимание Sony.
Они лишь намекнули, что возможность аппаратной совместимости есть, но её реализация явно займёт немало времени.