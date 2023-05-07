Гарнитуру Playstation VR2 теперь можно подключить к ПК. Она будет думать, что подключена к PS5

К счастью, существует немало энтузиастов, которых такой вариант не устроил. Так, в теме на NeoGAF появилась информация о полном взломе инструментов аутентификации оборудования PS VR2.

Разработчик iVRy опубликовал в твиттере сообщение «PSVR2 Authenticated!». Но стоит отметить, что несмотря на то, что шифрование было взломано, команда не может рассказать о том, как им это удалось, так как это могло бы привлечь внимание Sony.

Они лишь намекнули, что возможность аппаратной совместимости есть, но её реализация явно займёт немало времени.