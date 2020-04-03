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Gears 5, Quantum Break и другие игры издательства Xbox Game Studios продаются с большими скидками
Акция закончится 6 апреля
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную акцию. В ее рамках Gears 5, Quantum Break и другие игры издательства Xbox Game Studios продаются с большими скидками.
Так, если ранее приключенческий шутер от третьего лица Gears 5 продавался за 1085 рублей, то в рамках распродажи его можно урвать за 542 рубля.
А с 66% скидкой, в свою очередь, можно приобрести необычную игру про девушку больную шизофренией. Речь о Hellblade: Senua's Sacrifice, которая в обычное время продается за 769 рублей, тогда как со скидкой ее стоимость составила 261 рубль.
А за 174 рубля можно ухватить игру об управлении временем - Quantum Break.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 6 апреля. Ознакомиться с полным ассортиментом игр издательства Xbox Game Studios, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.