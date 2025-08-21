Geekbench раскрыл характеристики новой консоли Valve Fremont на AMD Zen 4 и RDNA 3

По данным инсайдеров, SoC для Fremont оснащён 6 ядрами и 12 потоками, работает на частотах от 3,2 до 4,8 ГГц, имеет 16 МБ кеша L3 и 6 МБ L2. Это серьёзный шаг вперёд по сравнению с Zen 2-чипами Aerith и Sephiroth, которые использовались в Steam Deck и Steam Deck OLED.

Производительность выросла почти вдвое: 2412 баллов в одноядерном тесте и 7451 — в многоядерном. Особый интерес вызывает графическая часть. В Fremont указана дискретная Radeon RX 7600 с архитектурой RDNA 3 — вероятно, с 28–32 вычислительными блоками и как минимум 8 ГБ видеопамяти. Это огромный скачок относительно 8 блоков RDNA 2 в Steam Deck.