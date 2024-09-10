Геймпад DualSense для консоли PS5 подорожал

Опубликовано 10 сентября 2024, 07:011 мин.
Геймпад DualSense для консоли PS5 подорожалСама консоль пока продается по прежней цене
Сегодня стало известно, что Sony подняла цены на свои контроллеры DualSense для PlayStation 5.
Это касается как стандартных расцветок, таких как белая, черная и т.д, так и эксклюзивных моделей.
Теперь стандартные версии DualSense стоят $74.99 вместо прежних $69.99, а эксклюзивные варианты, включая Sterling Silver, Volcanic Red и Cobalt Blue, подорожали с $74.99 до $79.99.
Повышение цен уже зафиксировано в США и Австралии. Ожидается, что оно распространится и на другие регионы. При этом рекомендованная стоимость самой консоли PlayStation 5 остаётся прежней — $499.99.
Этот шаг Sony объясняется, вероятно, увеличением производственных и логистических затрат, хотя официального комментария от компании пока не поступало.