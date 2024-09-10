Геймпад DualSense для консоли PS5 подорожал

Это касается как стандартных расцветок, таких как белая, черная и т.д, так и эксклюзивных моделей.

Теперь стандартные версии DualSense стоят $74.99 вместо прежних $69.99, а эксклюзивные варианты, включая Sterling Silver, Volcanic Red и Cobalt Blue, подорожали с $74.99 до $79.99.

Повышение цен уже зафиксировано в США и Австралии. Ожидается, что оно распространится и на другие регионы. При этом рекомендованная стоимость самой консоли PlayStation 5 остаётся прежней — $499.99.

Этот шаг Sony объясняется, вероятно, увеличением производственных и логистических затрат, хотя официального комментария от компании пока не поступало.