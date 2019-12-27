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Геймпад Playstation 5 оснастят новыми кнопками для средних пальцев
Которые оборудуют датчиком давления
В сети появились данные о новом патенте Sony, в описании которого были найдены изображения геймпада. Предполагается, что речь идет об одной из модификаций DualShock 5 для грядущей консоли от Sony пятого поколения.
Так, исходя из опубликованных изображений нового геймпада, на его передней части более не будет фирменной клавиши PlayStation, как было в предыдущих версиях. Кроме того, изменения также коснулись и заднюю панель джойстика, на которой разместили сразу четыре новые кнопки.
На каждой стороне расположены по две кнопки, предназначенные для взаимодействия средних пальцев. Согласно информации из патента, клавиши наделили подвижностью, что позволит геймерам перемещать их на задней панели, располагая их индивидуально, для более удобного процесса игры.
Отмечается, что две кнопки из четырех имеют встроенный датчик давления, что позволит джойстику точно идентифицировать степень нажатия клавиши.