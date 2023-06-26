«Геймпад с экраном» PlayStation Q будет стоить как консоль Xbox Series S

С одной стороны, устройство позиционируется как портативная консоль. Но на деле она является лишь придатком к PlayStation 5 — без неё устройство работать не будет.

Что интересно, сами японцы не стали называть стоимость новинки. Ни на мероприятии, ни после него. Но за них решила «отдуться» Microsoft.

В ходе продолжительного судебного процесса в связи с покупкой последними компании Activision-Blizzard, редмондцы описали PlayStation Q как «карманную версию PlayStation 5» и назвали её стоимость — до 300 долларов.

Обычно подобная формулировка означает $299. А это значит, что именно столько, скорее всего, и будет стоить PlayStation Q. Как минимум на старте. Что интересно, столько же стоит полноценная консоль нового поколения Microsoft — Xbox Series S.

Ожидается, что релиз новинки Sony состоится осенью 2023 года.