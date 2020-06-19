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Геймплей грядущих Battlefield 6 и Need For Speed 2021 показали на видео
В рамках официального мероприятия EA Play 2020
Сегодня, в 2 часа ночи по московскому времени, компания Electronic Arts официально провела мероприятие EA Play 2020, которое является своего рода аналогом презентации E3. Так, на нем же представители компании показали геймплей грядущих Battlefield 6 и Need For Speed 2021 на видео.
Именно эти тайтлы выйдут на следующем поколении консолей. Помимо вышеназванных игр в данный список также вошли Dragon Age 4 и неанонсированный проект от EA Motive. Так, по геймплейному ролику Need For Speed 2021 можно увидеть, что компания действительно постаралась над детализацией гоночных автомобилей в грядущей игре.
Что касается ролика, посвященному Battlefield 6, компания ограничилась лишь демонстрацией концепта масштабного сражения с большим количеством персонажей, однако без текстур самих героев и окружения.