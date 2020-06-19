Геймплей грядущих Battlefield 6 и Need For Speed 2021 показали на видео

Именно эти тайтлы выйдут на следующем поколении консолей. Помимо вышеназванных игр в данный список также вошли Dragon Age 4 и неанонсированный проект от EA Motive. Так, по геймплейному ролику Need For Speed 2021 можно увидеть, что компания действительно постаралась над детализацией гоночных автомобилей в грядущей игре.

Что касается ролика, посвященному Battlefield 6, компания ограничилась лишь демонстрацией концепта масштабного сражения с большим количеством персонажей, однако без текстур самих героев и окружения.