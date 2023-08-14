Героев «Кавказской пленницы» добавили в игру «Мир Кораблей»

В рамках этой уникальной коллаборации в игры будут интегрированы легендарные персонажи отечественного кино — Трус, Балбес и Бывалый из фильма «Кавказская пленница».

Инициатива стала частью крупного сотрудничества, в ходе которого Lesta Games решила добавить в свои игры персонажей, любимых многими поколениями россиян.

Таким образом, игроки получат возможность взаимодействовать с культовыми героями, которые будут представлены в качестве командиров. Для них была записана специальная озвучка, а также добавлены характерные фразы в виде особых надписей.

Кроме того, в играх появятся различные элементы кастомизации, вдохновлённые фильмом: стили для танков и кораблей, нашивки и даже уникальные скины, основанные на известном кабриолете из кинофильма.

Также игроки смогут заработать специальную валюту - киножетоны.

С 14 августа стартует предзаказ на уникальных членов экипажа, а с 6 по 27 сентября игроки смогут приобрести все новые элементы кастомизации.