Героев «Кавказской пленницы» добавили в игру «Мир Кораблей»Которая была в девичестве World of Warships
14 августа 2023 года компания Lesta Games, разработчик популярных онлайн-игр «Мир танков» и «Мир кораблей», объявила о сотрудничестве с киностудией «Мосфильм».
В рамках этой уникальной коллаборации в игры будут интегрированы легендарные персонажи отечественного кино — Трус, Балбес и Бывалый из фильма «Кавказская пленница».
Инициатива стала частью крупного сотрудничества, в ходе которого Lesta Games решила добавить в свои игры персонажей, любимых многими поколениями россиян.
Таким образом, игроки получат возможность взаимодействовать с культовыми героями, которые будут представлены в качестве командиров. Для них была записана специальная озвучка, а также добавлены характерные фразы в виде особых надписей.
Кроме того, в играх появятся различные элементы кастомизации, вдохновлённые фильмом: стили для танков и кораблей, нашивки и даже уникальные скины, основанные на известном кабриолете из кинофильма.
Также игроки смогут заработать специальную валюту - киножетоны.
С 14 августа стартует предзаказ на уникальных членов экипажа, а с 6 по 27 сентября игроки смогут приобрести все новые элементы кастомизации.