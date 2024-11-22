Гибридная графика AMD UDNA станет основой для PlayStation 6

Этот графический чип объединяет возможности RDNA, используемой в видеокартах Radeon, и CDNA, применяемой в ИИ-ускорителях. UDNA идеально подходит для консолей следующего поколения, делая упор на нейросетевые апскейлеры, подобных NVIDIA DLSS.

Ожидается, что AMD UDNA станет основой и для видеокарт серии Radeon RX 9000, производство которых начнётся во II квартале 2026 года. Это совпадает с предполагаемым временем выпуска PlayStatiom 6, что подтверждает планы Sony внедрить самые современные технологии.

Микроархитектура центрального процессора для PS6 пока обсуждается: возможны варианты на базе Zen4 или Zen5, что станет значительным обновлением по сравнению с Zen2 в PS5 и PS5 Pro.

Выбор AMD UDNA и обновлённых процессоров обещает сделать PlayStation 6 мощной платформой для игр с высококачественной графикой и продвинутыми технологиями апскейлинга.