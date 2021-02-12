Глава «банды» перекупщиков PlayStation 5 попытался оправдать деятельность коллег

По словам представителя The Lab, он и его команда занимается «брокерской» деятельностью, покупая товары с ограниченными запасами. Также он заявил, что основанная им организация помогает найти работу людям, которые лишились заработка в период изоляции, пишет Forbes.

Также Джордан (основатель The Lab) заявил, что он лично передаёт деньги, собираемые за участие в группе, на различные благотворительные цели. В последний раз финансовая помощь коснулась пищевого банка.

Стоит отметить, что перекупщики очень часто используют ботов для покупки PlayStation 5 в онлайн-магазинах. Это приводит к тому, что консоль, которая только-только вновь появляется на виртуальном прилавке, становится недоступна уже в течение нескольких секунд.