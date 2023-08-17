Глава Blizzard заверил, что Diablo V не придётся ждать так долго, как Diablo IV

12:34, 17 августа 2023
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Глава Blizzard заверил, что Diablo V не придётся ждать так долго, как Diablo IVА выход предыдущих трёх частей геймеры ждали в течение 23 лет
Генеральный директор компании Activision Blizzard Майк Ибарра заявил, что поклонникам серии Diablo не придётся ждать выхода пятой части так долго, как это было с предыдущими.
По словам главы компании, интерес геймеров к Diablo IV остаётся на высоком уровне, эта часть стала самой продаваемой за всю историю компании. При этом поклонники жанра и конкретно этого продукта ждали выхода предыдущих трёх частей в течение 23 лет.
В связи с этим Ибарра пообещал, что подобного больше не повторится, намекнув, что выход Diablo V не за горами. Также он отметил, что и для текущей Diablo IV выйдет ещё немало аддонов и других полезностей.