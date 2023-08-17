Глава Blizzard заверил, что Diablo V не придётся ждать так долго, как Diablo IV

По словам главы компании, интерес геймеров к Diablo IV остаётся на высоком уровне, эта часть стала самой продаваемой за всю историю компании. При этом поклонники жанра и конкретно этого продукта ждали выхода предыдущих трёх частей в течение 23 лет.

В связи с этим Ибарра пообещал, что подобного больше не повторится, намекнув, что выход Diablo V не за горами. Также он отметил, что и для текущей Diablo IV выйдет ещё немало аддонов и других полезностей.