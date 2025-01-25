Глава Epic Games завил о продвижении собственных и чужих игр на iPhone

Противостояние этой компании, особенно с Apple, заключается в том, что Epic не хочет платить стандартные 30% комиссии с доходов от мобильных игр и предпочитает использовать свой собственный магазин Epic Games Store на iPhone. Всё началось с того, что в 2020 году игра Fortnite была заблокирована для iOS, и до сих пор не восстановлена в США.

И, хотя Epic «добилась некоторого прогресса благодаря закону о цифровых рынках в Европе, в США компания не получила поддержки со стороны законодательства». В августе 2021 года Epic запустила магазин на iPhone в Европейском союзе и на устройствах Android, но пользователи жаловались на проблемы с запуском Fortnite из-за неправильно отображающихся экранов, что оттолкнуло до 50% пользователей.

Поэтому Суини готов потратить «миллиарды», но добиться свободы прежде всего на iPhone. В интервью игровому изданию IGN, Суини заявил, что ни о чём не жалеет, хотя и изрядно потратился. По его словам, Epic Games представила новую программу, позволяющую сторонним разработчикам выпускать игры для мобильных устройств на платформе Epic Games Store с долей дохода 88/12 для платежей, обрабатываемых магазином, и 0% для платежей через третьи лица.

Как отмечает источник, в настоящее время уже доступно около 20 игр на мобильных устройствах, и каждый месяц будут добавляться новые, пока в конце года выпуск не перейдёт на еженедельный график. И, чтобы привлечь разработчиков к платформе, Epic Games оплачивает «спорный технологический сбор (CTF) Apple для всех игр и разработчиков, участвующих в программе бесплатных игр на устройствах iOS и iPadOS».