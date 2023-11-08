Глава Epic Store в суде признался, что магазин игр до сих пор не приносит прибыль

В первый раз это выяснилось, когда компания противостояла в суде с Apple в 2021 году. Тогда представители Epic Games признали, что магазин игр не приносит прибыли, хотя и работал на тот момент три года — с 2018.

По прогнозам аналитиков компании, Epic Games должна была выйти на безубыточность в 2023, но иски, теперь уже к Google, и множество других проблем не позволили это сделать.

Возможно, на ситуацию влияет комиссия Epic Games для разработчиков, составляющая не 30%, как у Apple, а 12%. Также студия тратит сотни миллионов долларов на покупку эксклюзивности игровых хитов.