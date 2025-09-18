Глава Gearbox жестко ответил на критику Borderlands 4 и предложил недовольным сделать возврат средств

По его словам, если пользователей не устраивает уровень fps, им стоит просто воспользоваться функцией возврата средств в Steam, которая, как он подчеркнул, не представляет сложности.

На своей странице в X.com, Питчфорд написал, что «игра — это всего лишь игра», и предложил недовольным оформить возврат, вместо того чтобы продолжать критиковать проект. Он также добавил, что готов помочь игрокам разобраться с проблемами, если они поделятся характеристиками своих ПК.