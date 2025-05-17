Глава издателя GTA VI назвал общую сумму разработки проекта: $1 млрд

Зельник выразил уверенность в окончательной дате релиза — 26 мая 2026 года, сославшись на то, что компания и раньше придерживалась заявленных сроков, когда речь шла о конкретных датах. По словам Зельника, Take-Two ставит во главу угла создание продукта, который потребители сочтут разумным по цене, исходя из его ценности, а не следует ценовым стратегиям конкурентов: повышать цену продукта издатель не намерен.

Кроме того, глава компании опроверг слухи о повышении цены на GTA VI до $100. Также он отметил в интервью, что информация о совокупном бюджете GTA VI в $1 млрд соответствуют действительности; и это делает проект самым дорогим в истории видеоигр.

Разработка GTA VI началась в 2020 году после выхода Red Dead Redemption 2. Игра выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.