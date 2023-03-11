Глава издателя российской Atomic Heart предложил Илону Маску внедрить в игру роботов-гуманоидов Tesla

22:38, 11 марта 2023
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Глава издателя российской Atomic Heart предложил Илону Маску внедрить в игру роботов-гуманоидов TeslaМаск пока не ответил
Глава издателя игр студии Mundfish, геймдиректор, руководитель разработки игры Atomic Heart Роберт Багратуни в своём Twitter обратился к главе Tesla Илону Маску с предложением интегрировать их роботов в игру.
Фото: Gamesradar.com
Багратуни написал Маску после того, как бизнесмен отметил, что слышал хорошие отзывы об Atomic Heart. Роберт Багратуни поблагодарил Маска и предложил интегрировать роботов-гуманоидов Tesla Optimus в Atomic Heart и предложил создать коллаборацию в будущем DLC.
Пошутил ли Багратуни или говорил всерьёз, пока не понятно. И Маск пока не отреагировал на его слова.