Глава издателя российской Atomic Heart предложил Илону Маску внедрить в игру роботов-гуманоидов Tesla

Багратуни написал Маску после того, как бизнесмен отметил, что слышал хорошие отзывы об Atomic Heart. Роберт Багратуни поблагодарил Маска и предложил интегрировать роботов-гуманоидов Tesla Optimus в Atomic Heart и предложил создать коллаборацию в будущем DLC.

Пошутил ли Багратуни или говорил всерьёз, пока не понятно. И Маск пока не отреагировал на его слова.