Глава издающей Call of Duty и World of Warcraft компании предсказал человечеству скорое появление «метавселенной»

Я считаю, что мы приближаемся к идее настоящей Метавселенной, где у вас есть постоянная социальная связь. Когда думаешь о том, что произойдет с AR и VR в следующем десятилетии, о мощи локальной обработки и возможности распределенной обработки в облаке, мы скоро достигнем точки, когда первоначальное видение, Нила Стивенсона в «Лавине» или то, что вы видите в «Первому игроку приготовиться», начнет материализоваться в нечто реальное. Я думаю рынок быстро двигается в этом направлении.