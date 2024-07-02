Глава Nintendo рассказал, стоит ли ждать дефицита Switch 2 на старте продажи консоли

На вопрос акционеров о предотвращении спекуляций, Фурукава ответил, что основная стратегия заключается в том, чтобы произвести достаточное количество консолей для удовлетворения спроса потребителей.

Таким образом, пользователям не придется обращаться к перекупщикам. Дополнительно компания может принять меры в зависимости от ситуации в каждом регионе.

Производство консоли не должно столкнуться с проблемами, так как дефицит полупроводников, который ранее влиял на выпуск оригинального Switch, уже не является актуальным.

Ранее в этом году стало известно, что Nintendo планирует произвести более 10 млн единиц Switch 2 в первый финансовый год, что позволит избежать ситуации с дефицитом, аналогичной той, что была с PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Отметим, что хоть Nintendo Switch 2 еще не была официально представлена, полное раскрытие информации о консоли ожидается до конца года.