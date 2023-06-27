Глава Nintendo впервые рассказал о преемнике «карманной» консоли Switch

Важной новостью стало то, что Nintendo планирует обеспечить плавный переход для своих игроков. Фурукава заверил, что они как минимум смогут перенести свои аккаунты на новую консоль. Кроме того, все данные об играх и сохранениях пользователей останутся на месте.

Упоминание следующего поколения консолей со стороны президента Nintendo стало настоящим событием. Всё дело в том, что компания обычно держит подобную информацию в строжайшей тайне до последнего момента.

Тем не менее, ещё в мае стало известно, что официальный анонс новой консоли будет сделан в ближайшем будущем, и её появление на рынке — это лишь вопрос времени.