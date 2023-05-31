Глава NVIDIA пообещал не забывать об игроках, несмотря на бум искусственного интеллекта

Он отметил, что технология RTX, созданная для геймеров и являющаяся незаменимой при трассировке лучей в реальном времени, была разработана благодаря использованию искусственного интеллекта.

Хуанг также упомянул сервис Avatar Cloud Engine (ACE), который предназначен для создания умных неигровых персонажей в играх.

Он также не забыл и о теме объёма памяти в видеокартах. Хуанг отметил, что буфер кадров видеопамяти является кеш-памятью, и управление этой памятью имеет большое значение.

Он объяснил, что хоть большее количество видеопамяти лучше, необходимо найти баланс между стоимостью видеокарты, её возможностями и производительностью.

Хуанг высказал мнение, что выбор 8 ГБ для первой версии RTX 4060 Ti был правильным решением, но модификация с 16 ГБ будет выпущена уже в следующем месяце.