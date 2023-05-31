Глава NVIDIA пообещал не забывать об игроках, несмотря на бум искусственного интеллекта

Глава NVIDIA пообещал не забывать об игроках, несмотря на бум искусственного интеллектаИ даже отметил, где эти два мира могут соприкоснуться
Во время интервью на выставке Computex 2023, глава NVIDIA, Дженсен Хуанг, подчеркнул, что компания продолжает уделять внимание геймерам, несмотря на фокусировку на разработке аппаратного обеспечения для систем искусственного интеллекта.
Он отметил, что технология RTX, созданная для геймеров и являющаяся незаменимой при трассировке лучей в реальном времени, была разработана благодаря использованию искусственного интеллекта.
Хуанг также упомянул сервис Avatar Cloud Engine (ACE), который предназначен для создания умных неигровых персонажей в играх.
Он также не забыл и о теме объёма памяти в видеокартах. Хуанг отметил, что буфер кадров видеопамяти является кеш-памятью, и управление этой памятью имеет большое значение.
Он объяснил, что хоть большее количество видеопамяти лучше, необходимо найти баланс между стоимостью видеокарты, её возможностями и производительностью.
Хуанг высказал мнение, что выбор 8 ГБ для первой версии RTX 4060 Ti был правильным решением, но модификация с 16 ГБ будет выпущена уже в следующем месяце.