Глава PlayStation покинул свой пост. На его место пришли сразу два руководителя

Опубликовано 15 мая 2024, 07:17
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Глава PlayStation покинул свой пост. На его место пришли сразу два руководителяЗабавно получилось
Сегодня, наряду с финансовым отчетом, Sony объявила о новой структуре руководства для PlayStation.
После ухода Джима Райана, компания искала нового генерального директора. Искала одного, но нашла сразу двух.
Хермен Хюльст, ранее старший вице-президент и глава PlayStation Studios, станет новым генеральным директором Studio Business Group. Он будет сосредоточен на разработке, издании и бизнес-операциях всех проектов PlayStation.
Нишино, ранее старший вице-президент Platform Experience, займет должность генерального директора Platform Business Group, сосредоточив внимание на технологиях, продуктах, услугах и операциях с третьими сторонами.
По мнению ряда инсайдеров, уже в конце мая нас ждет важное событие — презентация PlayStation Showcase с демонстрацией ожидаемых новинок компании.