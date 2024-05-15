Глава PlayStation покинул свой пост. На его место пришли сразу два руководителя

После ухода Джима Райана, компания искала нового генерального директора. Искала одного, но нашла сразу двух.

Хермен Хюльст, ранее старший вице-президент и глава PlayStation Studios, станет новым генеральным директором Studio Business Group. Он будет сосредоточен на разработке, издании и бизнес-операциях всех проектов PlayStation.

Нишино, ранее старший вице-президент Platform Experience, займет должность генерального директора Platform Business Group, сосредоточив внимание на технологиях, продуктах, услугах и операциях с третьими сторонами.

По мнению ряда инсайдеров, уже в конце мая нас ждет важное событие — презентация PlayStation Showcase с демонстрацией ожидаемых новинок компании.