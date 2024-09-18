Глава PlayStation проговорился о неанонсированной PS6

Его спросили, не усложнит ли запуск PS5 Pro разработку новой консоли. Нисино ответил довольно уверенно: «У нас все еще есть возможности для развития».

Этот краткий ответ намекает, что у Sony уже есть амбициозные планы для следующей консоли. Нисино отметил, что улучшить можно не только качество визуальных эффектов, но и другие элементы, которые пока не раскрываются.

Особенно интересен его намек на возможные новые функции или революционный контроллер, способный изменить игровой процесс.

Несмотря на общую загадочность, ясно одно: Sony уже работает над PS6 и имеет четкое представление о том, как поднять индустрию на новый уровень.