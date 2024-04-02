Глава PlayStation ушел со своего поста

Накануне, в конце марта, Джим Райан, покинул пост CEO PlayStation. О своем уходе он объявил еще в сентябре 2023 года, объяснив это тем, что ему стало сложно совмещать жизнь в Европе и работу в Северной Америке.

«Я с радостью работал на любимой работе в особенной компании, с замечательными людьми и невероятными партнерами», — сказал Райан. «Но мне стало все труднее совмещать жизнь в Европе и работу в Северной Америке».

За время своей работы в Sony Райан занимал множество руководящих постов, включая вице-президента и COO. С 2019 года он был CEO PlayStation, сменив на этом посту Джона (Цуёши) Кодеру.

Прямо сейчас обязанности CEO PlayStation (на временной основе) будет исполнять президент, COO и CFO Sony Хироки Тотоки. О том, когда Sony планирует назначить нового постоянного CEO PlayStation, пока не сообщается.