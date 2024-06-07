Глава разработки God of War вспомнил боязнь компании показывать демоверсию игры

Команда разработки была уверена в «сырости» версии. Поэтому Берлог признался, что был сильно напуган и растерян, боясь багов, которые могли проявиться на презентации. Как он рассказал, старался казаться важным, но на деле был «чертовски напуган».

Тем не менее показ God of War прошёл «на ура». А впоследствии вышло продолжение — God of War Ragnarok. Первая часть игры доступна на PS4 и ПК, сиквел — на PS4 и PS5. 19 сентября 2024 года должен состояться релиз ПК-порта.

«Пытаюсь казаться крутым, но внутри чертовски напуган. Я думал, что тогда облажаюсь на глазах у всего чёртового мира», — рассказал Барлог.