Глава студии-разработчика GTA «анонсировал» выход новых консолей от Sony и Microsoft

Подчинённая Take-Two студия Rockstar усиленно работает над игрой GTA 6, поскольку предыдущая часть была продана в количестве 180 млн копий.

Обмолвился Зельник и о том, что компания продолжит поддержку старых консолей, несмотря на выход новых улучшенных версий PS5 и Xbox Series.

Таким образом глава Take-Two «анонсировал» выход новых игровых устройств. При этом он считает, что они не окажут серьёзного влияния на игровой бизнес.