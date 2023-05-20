Глава студии-разработчика GTA «анонсировал» выход новых консолей от Sony и Microsoft

01:13, 20 мая 2023
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Глава студии-разработчика GTA «анонсировал» выход новых консолей от Sony и MicrosoftНо считает, что они не окажут серьёзного влияния на игровую индустрию
Штраус Зельник, генеральный директор корпорации Take-Two, издателя популярных игр GTA, Red Dead, Max Payne и других рассказал о поддержке старых консолей от Sony и Microsoft, несмотря на обновление модельного ряда.
Подчинённая Take-Two студия Rockstar усиленно работает над игрой GTA 6, поскольку предыдущая часть была продана в количестве 180 млн копий.
Обмолвился Зельник и о том, что компания продолжит поддержку старых консолей, несмотря на выход новых улучшенных версий PS5 и Xbox Series.
Таким образом глава Take-Two «анонсировал» выход новых игровых устройств. При этом он считает, что они не окажут серьёзного влияния на игровой бизнес.
Источник:Gamesindustry.biz
Автор:Андрей КадуковТеги:
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