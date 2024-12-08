Опубликовано 08 декабря 2024, 19:301 мин.
Глава студии-разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 признался, что ожидал «гораздо худшей оценки игры»И пообещал в дальнейшем выход патчей
Глава студии разработки игр GSC Game World Евгений Григорович признался в интервью изданию IGN, что не рассчитывал на столь тёплый приём проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 аудиторией. Также он не надеялся на не менее высокий рейтинг игры в Steam — 84% положительных отзывов.
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По словам Григоровича, разработчиков волновал этот момент, поскольку они считали, что игра выходит не в лучшем состоянии. Также глава GSC Game World отметил, что разработчики знают о большом количестве проблем в игре, причём о них многие игроки даже не догадываются. И этот момент, по его словам, крайне напряжённый для разработчиков.
При этом команда стремится к 90% положительным отзывов. А для этого разработчики будут выпускать патчи, которые продолжат выходить после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2.