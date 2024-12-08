Глава студии-разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 признался, что ожидал «гораздо худшей оценки игры»

По словам Григоровича, разработчиков волновал этот момент, поскольку они считали, что игра выходит не в лучшем состоянии. Также глава GSC Game World отметил, что разработчики знают о большом количестве проблем в игре, причём о них многие игроки даже не догадываются. И этот момент, по его словам, крайне напряжённый для разработчиков.

При этом команда стремится к 90% положительным отзывов. А для этого разработчики будут выпускать патчи, которые продолжат выходить после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2.