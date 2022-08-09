Глава Take-Two: GTA VI установит новую планку качества для всех видов развлечений

Теперь же о проекте высказался глава издательства Take-Two Штраус Зельник. По его словам, разработка Grand Theft Auto 6 идёт полным ходом.

При этом сотрудники компании-разработчика поставили перед собой очень амбициозную цель — создать не просто лучшую часть серии, а проект, сумеющий стать ориентиром для всей индустрии развлечений в целом.