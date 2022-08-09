Глава Take-Two: GTA VI установит новую планку качества для всех видов развлечений

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Глава Take-Two: GTA VI установит новую планку качества для всех видов развлеченийОчень громкое заявление
В 2022 году в Сети появилось много новостей, касающихся грядущей GTA VI. Тому есть объяснение — в начале года сами разработчики из Rockstar Games подтвердили факт разработки новой номерной части серии.
Теперь же о проекте высказался глава издательства Take-Two Штраус Зельник. По его словам, разработка Grand Theft Auto 6 идёт полным ходом.
При этом сотрудники компании-разработчика поставили перед собой очень амбициозную цель — создать не просто лучшую часть серии, а проект, сумеющий стать ориентиром для всей индустрии развлечений в целом.
С самого начала разработки GTA 6 команда Rockstar Games полна решимости установить новую планку качества для франшизы, игровой индустрии и вообще всех развлечений в целом. Так, как это делала любая новая большая игра от Rockstar в прошлом.
Штраус Зельник
На данный момент нет точной информации, когда стоит ждать полноценного анонса игры. Ряд инсайдеров сообщают о сроках «конец 2022-го - начало 2023-го».