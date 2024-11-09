Игры
Опубликовано 09 ноября 2024, 17:15
1 мин.

Глава Take-Two подтвердил выход GTA VI в заявленные сроки

И наметил ещё один крупный релиз
Генеральный директор издательства игр Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что разработчики не перенесут релиз GTA VI, поэтому игру, как и запланировано, представят осенью 2025 года.
Глава Take-Two подтвердил выход GTA VI в заявленные сроки

© Take Two Interactive

Чего-то более конкретного по поводу GTA VI Зельник не озвучил, но отметил, что издатель готовит ещё один крупный релиз — Borderlands 4. Тайтл должен выйти в период с апреля 2025 года до марта 2026 — в 2026 финансовом году.

По инсайдерской информации, у GTA есть подтверждённое релизное окно в три месяца, а у Borderlands 4 нет ничего. Это означает, что последняя может выйти даже раньше, чем долгожданная GTA VI.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что мы бы не стали, никто не стал бы, пихать в кучу крупные релизы без необходимости», — отметил Зельник.

Источник:Игромания
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
,
#GTA VI
,
#Take-Two Interactive
,
#Borderlands