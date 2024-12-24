Глава Take-Two Зельник заявил, что фанатов GTA VI ждёт нечто неожиданное

По его словам, он понимает опасения игроков, что проект может быть свёрнут, так как до сих пор нет второго тизера, а первый вышел в прошлом году. Зельник заверил аудиторию, что работа над игрой идёт, но разработчики выпустят GTA VI только после того, как будут уверены в высочайшем качестве продукта.

Также Зельник заявил, что геймеров ждёт нечто такое, чего они не могут себе даже представить. Глава Take-Two добавил, что игра будет по-настоящему «необычной», «стоящей ожидания» и даже «захватывающей дух».

«У вас есть определённые ожидания, но игра намного больше, намного лучше, интереснее и красивее, чем вы могли себе представить», — заявил Зельник.