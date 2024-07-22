Глава Ubisoft признался, что компания с нетерпением ждем выхода GTA 6

Во время последнего отчета о доходах Гиймо отметил, что такие крупные релизы, как GTA 6, обычно благоприятно влияют на весь игровой рынок.

«Когда выходит GTA, больше людей начинают играть и это в целом позитивно сказывается на рынке», — отметил Гиймо.

Он также упомянул, что исторически Ubisoft показывала хорошие результаты в периоды релизов GTA.

В 2013 году, когда вышла GTA V, игры Ubisoft демонстрировали отличные продажи. То же самое наблюдалось в 2022 году, когда вышло обновление GTA V для PS5 и Xbox Series X/S.

Примером является Assassin's Creed IV: Black Flag, который был выпущен через месяц после GTA V и достиг рекордных продаж для серии на тот момент.

Гиймо подчеркнул, что Ubisoft фокусируется на предоставлении качественных игровых опытов, даже когда конкуренция высока.