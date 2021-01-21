Глава Valve вступился за разработчиков забагованной игры Cyberpunk 2077

По словам Ньюэлла, проблема с оптимизацией игр на консолях присуща не только разработчикам CD Projekt RED, но и всем остальным. Помимо прочего глава Valve отметил, что с понимание отнесся к трудностям, с которыми столкнулась польская компания и считает, что хейт в сторону создателей Cyberpunk 2077 несправедлив.

”Я очень сочувствую CDPR в этой ситуации, в которой когда-либо оказывался любой разработчик игр. Могу сказать точно, что на PC есть множество довольных и счастливых геймеров. В Cyberpunk 2077 полно просто великолепных моментов; сразу видно, какой колоссальный объём работы над ней проделали”, - вступился за разработчиков Cyberpunk 2077 Гейб Ньюэлл.