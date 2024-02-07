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Игры
Опубликовано 07 февраля 2024, 07:32
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Глава Xbox анонсировал мероприятие, на котором раскроет планы на будущее платформы

Ждем отказа от эксклюзивов в пользу мультиплатформенности?
В ответ на многочисленные слухи, касающиеся будущего Xbox, глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер анонсировал специальное мероприятие.

На нем будут раскрыты планы компании на будущее. В последнее время в сети активно обсуждались предположения о том, что Microsoft может прекратить выпуск эксклюзивных игр для Xbox и даже выпустить свои главные хиты, включая Starfield, «Индиану Джонса» и Gears of War, на PlayStation.

Спенсер подчеркнул важность прямого общения с фанатами и подтвердил проведение мероприятия на следующей неделе, на котором будет представлена обновленная бизнес-стратегия Xbox.

Ожидается, что на мероприятии Microsoft поделится своим видением будущего игровой платформы и, возможно, подтвердит планы по превращению Xbox в мультиплатформенную экосистему.

Этот шаг со стороны Microsoft подчеркивает стремление компании к открытости и готовность рассматривать Xbox не только как консоль, но и как универсальную игровую платформу, доступную на различных устройствах.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#XBOX
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#Microsoft