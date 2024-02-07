Глава Xbox анонсировал мероприятие, на котором раскроет планы на будущее платформы

На нем будут раскрыты планы компании на будущее. В последнее время в сети активно обсуждались предположения о том, что Microsoft может прекратить выпуск эксклюзивных игр для Xbox и даже выпустить свои главные хиты, включая Starfield, «Индиану Джонса» и Gears of War, на PlayStation.

Спенсер подчеркнул важность прямого общения с фанатами и подтвердил проведение мероприятия на следующей неделе, на котором будет представлена обновленная бизнес-стратегия Xbox.

Ожидается, что на мероприятии Microsoft поделится своим видением будущего игровой платформы и, возможно, подтвердит планы по превращению Xbox в мультиплатформенную экосистему.

Этот шаг со стороны Microsoft подчеркивает стремление компании к открытости и готовность рассматривать Xbox не только как консоль, но и как универсальную игровую платформу, доступную на различных устройствах.