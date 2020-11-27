Глава Xbox допустил возможность игры в современные тайтлы с телевизора без консолей

Одним из последних таких сервисов стал Microsoft Project xCloud, отличительной особенностью которого является возможность оплаты определенной суммы в месяц за подписку, открывающую доступ к большому каталогу Xbox Game Pass. Сейчас он функционирует в ограниченном режиме, однако в ближайшем будущем все изменится. Судя по всему, играть можно будет не только на ПК, смартфонах и прочих устройствах, но и на телевизорах. Причем их не нужно будет для этого подключать к другим гаджетам.

Такую возможность допустил глава Xbox Фил Спенсер. ”Я думаю, вы увидите это в ближайшие 12 месяцев. Я не думаю, что что-то помешает нам это сделать”, - поделился представитель Xbox в интервью.