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Глава Xbox допустил возможность игры в современные тайтлы с телевизора без консолей
Причем это может стать реальностью в ближайшие 12 месяцев
Сейчас у пользователей имеется большое разнообразие облачных игровых сервисов, которые позволяют играть в современные игры не только на консолях, но и на других устройствах. Причем, возможно, уже совсем скоро в число таких устройств войдут и “умные” телевизоры.
Одним из последних таких сервисов стал Microsoft Project xCloud, отличительной особенностью которого является возможность оплаты определенной суммы в месяц за подписку, открывающую доступ к большому каталогу Xbox Game Pass. Сейчас он функционирует в ограниченном режиме, однако в ближайшем будущем все изменится. Судя по всему, играть можно будет не только на ПК, смартфонах и прочих устройствах, но и на телевизорах. Причем их не нужно будет для этого подключать к другим гаджетам.
Такую возможность допустил глава Xbox Фил Спенсер. ”Я думаю, вы увидите это в ближайшие 12 месяцев. Я не думаю, что что-то помешает нам это сделать”, - поделился представитель Xbox в интервью.