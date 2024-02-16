Глава Xbox намекнул на существование карманной версии консоли

В интервью The Verge он подчеркнул, что его команда активно работает над созданием разнообразных устройств, которые бы удовлетворяли потребности геймеров своими уникальными характеристиками.

Спенсер выразил гордость работой своей команды, отметив их творческий подход к разработке аппаратного обеспечения как настоящий фактор успеха.

В процессе беседы Спенсер также отметил недостатки существующих портативных устройств, таких как Asus ROG Ally или Lenovo Legion Go, связанные с работой Windows на маленьких экранах.

Этот момент, по его словам, является реальным вызовом для команды разработчиков, которая работает над улучшением этого опыта.