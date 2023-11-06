Глава Xbox назвал пользователей PlayStation, Nintendo и Steam Deck частью сообщества консоли Microsoft

Спенсер подчеркнул, что Xbox стремится стать брендом, выбираемым игроками в любом месте и на любом устройстве, будь то домашние консоли, ПК или облачные сервисы.

Он отметил значительный рост интереса к ПК-геймингу в Японии, который во многом поддерживается Xbox, и выразил радость от того, что бренд становится все более популярным среди местных геймеров.

Глава игрового подразделения Microsoft также выразил уверенность в том, что Xbox и Steam Deck, а также пользователи PlayStation и Nintendo, являются частью единого игрового сообщества Microsoft, подчеркивая, что Xbox Game Pass и другие сервисы Xbox предназначены для всех игроков, независимо от их выбора платформы.