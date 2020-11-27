Глава Xbox объяснил отсутствие инноваций в контроллере новейших Xbox Series X и S

Нам нужно подумать обо всех существующих вариантах использования. Мы не можем вывернуть контроллер наизнанку, потому что у многих есть ожидания того, как он должен работать. Мы должны внедрять инновации с учетом этого, и смотрим на то, что делают другие компании, чтобы извлечь из этого уроки и посмотреть, можно ли это применить к тому, что делаем мы.