Глава Xbox объяснил отсутствие инноваций в контроллере новейших Xbox Series X и S
В качестве причины отсутствия явных инноваций в Xbox-контроллере, глава Xbox Фил Спенсер назвал своеобразный стандарт, который из себя представляют геймпады компании. По его словам, во многих сферах, даже не связанных с играми, компании используют контроллер Xbox в качестве манипулятора роботами, техникой, автомобилями и т.д. По этой причине компания не может себе позволить значительно менять устройство.
Нам нужно подумать обо всех существующих вариантах использования. Мы не можем вывернуть контроллер наизнанку, потому что у многих есть ожидания того, как он должен работать. Мы должны внедрять инновации с учетом этого, и смотрим на то, что делают другие компании, чтобы извлечь из этого уроки и посмотреть, можно ли это применить к тому, что делаем мы.