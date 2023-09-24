Глава Xbox подтвердил дальнейший рост цены подписки Game Pass

Спенсер подчеркнул, что Game Pass продолжает набирать популярность среди геймеров. Этот сервис предоставляет доступ к огромной библиотеке игр за фиксированную месячную плату. Однако цена подписки будет расти.

Причина такого решения заключается в желании компании обеспечить высокое качество предоставляемого контента. Дополнительные средства позволят Xbox инвестировать в разработку новых эксклюзивных проектов и улучшение существующих игр.

Фил Спенсер также отметил, что рост цены не будет происходить резко. Компания планирует постепенно увеличивать стоимость, давая пользователям время адаптироваться к изменениям.

В заключение, глава Xbox заверил, что, несмотря на изменение ценовой политики, Game Pass останется одним из лучших предложений на рынке.

Команда игрового подразделения Microsoft ориентируется на удовлетворение потребностей своих пользователей и стремится предоставить им максимальное количество качественного контента.