Глава Xbox подтвердил дальнейший рост цены подписки Game Pass

Глава Xbox подтвердил дальнейший рост цены подписки Game PassНо делаться это будет плавно
В недавнем интервью главы Xbox, Фила Спенсера, были раскрыты планы компании на будущее. Основное внимание было уделено популярной подписке Game Pass.
Спенсер подчеркнул, что Game Pass продолжает набирать популярность среди геймеров. Этот сервис предоставляет доступ к огромной библиотеке игр за фиксированную месячную плату. Однако цена подписки будет расти.
Причина такого решения заключается в желании компании обеспечить высокое качество предоставляемого контента. Дополнительные средства позволят Xbox инвестировать в разработку новых эксклюзивных проектов и улучшение существующих игр.
Фил Спенсер также отметил, что рост цены не будет происходить резко. Компания планирует постепенно увеличивать стоимость, давая пользователям время адаптироваться к изменениям.
В заключение, глава Xbox заверил, что, несмотря на изменение ценовой политики, Game Pass останется одним из лучших предложений на рынке.
Команда игрового подразделения Microsoft ориентируется на удовлетворение потребностей своих пользователей и стремится предоставить им максимальное количество качественного контента.