Глава Xbox поклялся в суде продолжить выпуск Call of Duty на PlayStation после покупки разработчиков игры

Глава Xbox поклялся в суде продолжить выпуск Call of Duty на PlayStation после покупки разработчиков игрыИстория напряжённее «Санты-Барбары»
В ходе судебного процесса, глава Xbox Фил Спенсер заявил под присягой, что компания продолжит поддерживать игры от разработчиков франшизы Call of Duty на консолях Sony PlayStation.
Окружной судья США потребовала от топ-менеджера Microsoft подтвердить, что компания не лишит Sony доступа к Call of Duty на своих игровых системах. По словам Bloomberg, Спенсер торжественно заявил, что будущие версии игры будут доступны на PlayStation, с добавлением фразы «если Sony это позволит».
Он также подтвердил, что поддержка игр будет продолжаться на будущих поколениях PlayStation, которые ожидаются не ранее 2028 года.
Напомним, что Спенсер, вместе с прочими руководителями Microsoft, настаивает на покупке Activision. В связи с этим они вступили в пятидневное судебное слушание, начавшееся на прошлой неделе.