Глава Xbox поклялся в суде продолжить выпуск Call of Duty на PlayStation после покупки разработчиков игры

Окружной судья США потребовала от топ-менеджера Microsoft подтвердить, что компания не лишит Sony доступа к Call of Duty на своих игровых системах. По словам Bloomberg, Спенсер торжественно заявил, что будущие версии игры будут доступны на PlayStation, с добавлением фразы «если Sony это позволит».

Он также подтвердил, что поддержка игр будет продолжаться на будущих поколениях PlayStation, которые ожидаются не ранее 2028 года.

Напомним, что Спенсер, вместе с прочими руководителями Microsoft, настаивает на покупке Activision. В связи с этим они вступили в пятидневное судебное слушание, начавшееся на прошлой неделе.