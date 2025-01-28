Глава Xbox поздравил Nintendo с анонсом Switch 2 и похвалил увеличенный экран портативки

Он отметил, что его команда планирует активно поддерживать платформу, выпуская порты таких игр, как Diablo 4, Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator. Кроме того, Activision, недавно присоединившаяся к Microsoft, подтвердила, что выпустит Call of Duty для Switch 2.

В интервью Gamertag Radio Спенсер рассказал, что обменялся письмами с президентом Nintendo Сюнтаро Фурукавой, поздравив его с анонсом и похвалив увеличенный экран новой консоли.

Он отметил, что Nintendo остаётся важнейшим игроком в игровой индустрии, подчеркнув их инновации и огромный успех первой Switch.

Глава Xbox также выразил уверенность в том, что Switch 2 станет хитом, напомнив о стратегии его бренда, направленной на расширение присутствия своих игр на различных платформах.

Уже сейчас Xbox готовит порты популярных тайтлов для PlayStation и Nintendo, включая Sea of Thieves и Pentiment.