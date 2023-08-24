Глава Xbox раскрыл планы на выпуск обновлённых консолей текущего поколения

Глава Xbox раскрыл планы на выпуск обновлённых консолей текущего поколенияСтоит ли ждать анонса Xbox Series XX?
В ходе интервью для IGN на Gamescom 2023, глава Xbox подтвердил, что обновлённые версии консолей Xbox Series X и Xbox Series S не находятся в разработке.
Вместо этого Microsoft сосредоточена на уже доступном оборудовании, чтобы разработчики могли максимально использовать его возможности. Компания также работает над Xbox Series S с большим объёмом SSD-памяти, но не планирует выпускать обновлённые версии в середине поколения.
Дополняя свои слова о том, почему не будет обновления Xbox Series X/S, Фил Спенсер заявил, что в индустрии ещё много неизведанных возможностей, и мы ещё не видели всё, на что способны текущие консоли.
Он подчеркнул, что это не только о количестве пикселей или разрешении, но и о техниках освещения и других аспектах, которые делают игры великолепными.