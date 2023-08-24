Глава Xbox раскрыл планы на выпуск обновлённых консолей текущего поколения

Вместо этого Microsoft сосредоточена на уже доступном оборудовании, чтобы разработчики могли максимально использовать его возможности. Компания также работает над Xbox Series S с большим объёмом SSD-памяти, но не планирует выпускать обновлённые версии в середине поколения.

Дополняя свои слова о том, почему не будет обновления Xbox Series X/S, Фил Спенсер заявил, что в индустрии ещё много неизведанных возможностей, и мы ещё не видели всё, на что способны текущие консоли.

Он подчеркнул, что это не только о количестве пикселей или разрешении, но и о техниках освещения и других аспектах, которые делают игры великолепными.