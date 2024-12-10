Глава Xbox раскрыл сколько и в какие игры он сыграл за весь 2024 год

Опубликовано 10 декабря 2024, 07:591 мин.
Глава Xbox раскрыл сколько и в какие игры он сыграл за весь 2024 годНастоящий геймер
Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, поделился своей игровой статистикой за 2024 год.
В том числе он показал, сколько времени он провел за играми и какие проекты стали для него самыми любимыми.
Лидером 2024-го для Спенсера стал Diablo 4, в которую он наиграл 261 час. На втором месте оказался Fallout 76 с 100 часами, а тройку замыкает Forza Motorsport, в которой было проведено 27 часов.
Также в списке его активных игр значатся Starfield, Fallout 4, Dragon's Dogma 2, Core Keeper, Vampire Survivors, Halo Infinite и Age of Mythology: Retold.
За весь 2024 год Фил Спенсер суммарно наиграл 667 часов, из них:
- 561 час на Xbox,
- 96 часов на ПК,
- 37 часов на мобильных устройствах,
- 9 часов в облачном гейминге.
Он успел попробовать 160 разных игр и заработать 304 достижения.