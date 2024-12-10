Игры
Опубликовано 10 декабря 2024, 07:59
1 мин.

Глава Xbox раскрыл сколько и в какие игры он сыграл за весь 2024 год

Настоящий геймер
Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, поделился своей игровой статистикой за 2024 год.
Глава Xbox раскрыл сколько и в какие игры он сыграл за весь 2024 год
© Xbox

В том числе он показал, сколько времени он провел за играми и какие проекты стали для него самыми любимыми.

Лидером 2024-го для Спенсера стал Diablo 4, в которую он наиграл 261 час. На втором месте оказался Fallout 76 с 100 часами, а тройку замыкает Forza Motorsport, в которой было проведено 27 часов.

Также в списке его активных игр значатся Starfield, Fallout 4, Dragon's Dogma 2, Core Keeper, Vampire Survivors, Halo Infinite и Age of Mythology: Retold.

Глава Xbox раскрыл сколько и в какие игры он сыграл за весь 2024 год
© Xbox

За весь 2024 год Фил Спенсер суммарно наиграл 667 часов, из них:

  • 561 час на Xbox,
  • 96 часов на ПК,
  • 37 часов на мобильных устройствах,
  • 9 часов в облачном гейминге.

Он успел попробовать 160 разных игр и заработать 304 достижения.

Источник:Xbox
Автор:Булат Кармак
Теги:
#XBOX
,
#Фил Спенсер
,
#Microsoft