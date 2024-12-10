Глава Xbox раскрыл сколько и в какие игры он сыграл за весь 2024 год

В том числе он показал, сколько времени он провел за играми и какие проекты стали для него самыми любимыми.

Лидером 2024-го для Спенсера стал Diablo 4, в которую он наиграл 261 час. На втором месте оказался Fallout 76 с 100 часами, а тройку замыкает Forza Motorsport, в которой было проведено 27 часов.

Также в списке его активных игр значатся Starfield, Fallout 4, Dragon's Dogma 2, Core Keeper, Vampire Survivors, Halo Infinite и Age of Mythology: Retold.