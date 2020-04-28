Глава Xbox сравнил "скачок", сделанный новейшим Xbox Series X, с переходом от 2D-игр к 3D

Так, например, топ-менеджер компании перечислил такие технологические новшества, используемые в новом Xbox, как трассировку лучей, так и технологию Dynamic Latency Input, основной задачей которой является уменьшение задержки во время отклика контроллера. Также Спенсер напомнил о новом процессоре, используемом в новом поколении консоли, и увеличенной пропускной способности памяти и быстром SSD-накопителе. И да, это все и вправду впечатляющие достижения, но вряд ли даже вкупе все эти новшества можно сравнить с переходом от двухмерных игр к современным трехмерным вариантам.

Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в декабре прошлого года, при этом кроме этого каких-либо крупных мероприятий по теме не было. Что же до Sony — компания так и не показала свою новую консоль PlayStation 5.