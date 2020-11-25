Глава Xbox высказал неприязнь к "токсичным" фанатам компании

Если что-нибудь и могло бы заставить меня уйти из индустрии, то это была бы вражда. Когда команда выпускает что-то на рынок для того, чтобы… интернет разорвал это на части. Это смелый поступок. Я никогда не стану выступать против творческой команды или команды продукта, чтобы они плохо себя показали лишь потому, что у меня есть продукт-конкурент.