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Глава Xbox высказал неприязнь к "токсичным" фанатам компании
При этом “досталось” и таким же фанатам прочих брендов
Глава Xbox Фил Спенсер, общаясь с журналистами, высказал свою неприязнь к “токсичным” фанатам компании. В рамках той же беседы он обсудил и прочие вопросы, например, проблему консольных войн.
Руководитель игрового подразделения Microsoft отдельно отметил, что “токсичная лояльность бренду” является крупной проблемой, пишет The Verge. При этом Спенсер также заявил, что он презирает мнение о том, что для достижения поставленных целей, таким компаниям как Microsoft необходимо наблюдать за неудачами конкурентов.
Если что-нибудь и могло бы заставить меня уйти из индустрии, то это была бы вражда. Когда команда выпускает что-то на рынок для того, чтобы… интернет разорвал это на части. Это смелый поступок. Я никогда не стану выступать против творческой команды или команды продукта, чтобы они плохо себя показали лишь потому, что у меня есть продукт-конкурент.