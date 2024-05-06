Главаря якудзы арестовали за... кражу карточек Pokemon

Опубликовано 06 мая 2024, 10:22
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Главаря якудзы арестовали за... кражу карточек PokemonНеожиданная причина ареста
В Японии произошел необычный случай: лейтенант одного из крупнейших якудза-синдикатов Сумиёси-кай, Кейта Сайто, был арестован за кражу коллекционных карточек Pokemon.
Инцидент вызвал широкий резонанс, подчеркивая неожиданную связь между организованной преступностью и поп-культурой.
По данным полиции Тачикавы, Сайто совершил взлом частного дома в декабре 2022 года, откуда было украдено 29 предметов, включая 25 ценных карточек Pokemon.
В ходе расследования также был арестован Хидефуми Кубоситу, причастный к ограблению, однако не имеющий связей с якудза.
Этот случай лишь один из многих, подчеркивающих растущую проблему кражи коллекционных карточек, которые с 2020 года стали объектом повышенного интереса со стороны преступников по всему миру.
В некоторых случаях за карточки, стоимость которых может достигать $200, организовываются настоящие ограбления с прорывом туннелей в магазины.