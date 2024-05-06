Главаря якудзы арестовали за... кражу карточек Pokemon

Инцидент вызвал широкий резонанс, подчеркивая неожиданную связь между организованной преступностью и поп-культурой.

По данным полиции Тачикавы, Сайто совершил взлом частного дома в декабре 2022 года, откуда было украдено 29 предметов, включая 25 ценных карточек Pokemon.

В ходе расследования также был арестован Хидефуми Кубоситу, причастный к ограблению, однако не имеющий связей с якудза.

Этот случай лишь один из многих, подчеркивающих растущую проблему кражи коллекционных карточек, которые с 2020 года стали объектом повышенного интереса со стороны преступников по всему миру.

В некоторых случаях за карточки, стоимость которых может достигать $200, организовываются настоящие ограбления с прорывом туннелей в магазины.