Главного героя GTA: San Andreas перенесли в Россию

Так, в первой серии персонаж оказывается в Бутырском районе. Выйдя из дома, все доллары, имевшиеся на его «счету» превращаются в рубли, а сам он начинает резко терять здоровье.

Затем Карл Джонсон (полное имя главного героя) идёт в «Отрадное». При этом одет он в свою фирменную майку, несмотря на зиму. Изначально персонаж пытается угнать автомобиль, но по итогу застревает в сугробе и не может выехать. Далее он принимается за изучение столичного метро, после чего идёт в ульяновский ТЦ.

Вообще, из этой идеи мог бы получиться неплохой мод для самой игры. Возможно, если проект получит большую известно, Малахов наймёт команду, которая займётся реализацией чего-то подобного.