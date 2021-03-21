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Главного героя GTA: San Andreas перенесли в Россию
Получилось не только смешно, но и очень качественно
В сети появился интересный видеопроект, созданный на базе легендарной GTA: San Andreas. Российский видеомейкер Алексей Малахов перенёс главного героя игры — CJ — в реалии современной России.
Так, в первой серии персонаж оказывается в Бутырском районе. Выйдя из дома, все доллары, имевшиеся на его «счету» превращаются в рубли, а сам он начинает резко терять здоровье.
Затем Карл Джонсон (полное имя главного героя) идёт в «Отрадное». При этом одет он в свою фирменную майку, несмотря на зиму. Изначально персонаж пытается угнать автомобиль, но по итогу застревает в сугробе и не может выехать. Далее он принимается за изучение столичного метро, после чего идёт в ульяновский ТЦ.
Вообще, из этой идеи мог бы получиться неплохой мод для самой игры. Возможно, если проект получит большую известно, Малахов наймёт команду, которая займётся реализацией чего-то подобного.