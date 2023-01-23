Главную проблему портативной консоли Nintendo Switch решили спустя 6 лет после выхода

Отметим, что данный недостаток Switch существовал с релиза самой первой версии портативки от Nintendo. Из-за него создавался ложный ввод в играх, даже когда стики не касались пальцев.

Самое забавное, что компания не стала решать эту проблему даже в самой новой модели устройства — Nintendo Switch OLED. А новинка от Gulikit добилась этого, использовав в своей конструкции датчики на основе эффекта Холла.