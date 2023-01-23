Главную проблему портативной консоли Nintendo Switch решили спустя 6 лет после выхода

Главную проблему портативной консоли Nintendo Switch решили спустя 6 лет после выходаИ то, силами сторонней компании
Компания Gulikit разработала набор сменных джойстиков для Nintendo Switch. С их помощью должна быть решена главная проблема консоли — дрейф Joy-Con.
Фото: The Verge
Отметим, что данный недостаток Switch существовал с релиза самой первой версии портативки от Nintendo. Из-за него создавался ложный ввод в играх, даже когда стики не касались пальцев.
Самое забавное, что компания не стала решать эту проблему даже в самой новой модели устройства — Nintendo Switch OLED. А новинка от Gulikit добилась этого, использовав в своей конструкции датчики на основе эффекта Холла.
The Verge
Датчики используют магниты для обнаружения движения джойстика, что означает, что компоненты не изнашиваются, как это происходит с датчиками, используемыми в Joy-Con. Стоимость же новинки приятно удивляет — её можно купить на том же Amazon всего за 30 долларов.