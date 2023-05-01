Главный эксклюзив Nintendo ближайших лет, новая The Legend of Zelda, утёк в Сеть за две недели до выхода

23:25, 01 мая 2023
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Главный эксклюзив Nintendo ближайших лет, новая The Legend of Zelda, утёк в Сеть за две недели до выходаВнезапно
За две недели до релиза, намеченного на 12 мая, в Сеть утекла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — крупнейший эксклюзив Nintendo в текущем году.
Один из обнаруженных торрентов весит более 16 ГБ! Но есть предположения, что это никакой не утёкший билд грядущей игры, а просто чья-то подделка, созданная в преддверии ожидаемого релиза проекта.
Но простая проверка показала, что это именно что один из билдов игры. Возможно даже финальный. Отметим, что официальный выход The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom запланирован на 12 мая 2023 года.
Проект является эксклюзивом портативной консоли NIntendo Switch.