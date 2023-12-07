Главный герой GTA 6 оказался подозрительно похож на протагониста Cyberpunk 2077

После долгожданного анонса GTA 6, фанаты Cyberpunk 2077 заметили нечто знакомое в одном из главных героев новой игры.

По их мнению, один из протагонистов GTA 6, Джейсон, подозрительно напоминает мужскую версию персонажа V из Cyberpunk 2077.

Это открытие начали обсуждать в онлайн-сообществах, где пользователи делились своими наблюдениями и сравнивали изображения Джейсона из трейлера GTA 6 с обложкой Cyberpunk 2077, на которой изображен мужской V.

Некоторые даже шутили, предполагая, что Джейсон покинет Люсию (второго протагониста GTA 6) и отправится в Найт-Сити, город из Cyberpunk 2077.

Напомним, что трейлер новой игры Rockstar Games уже побил рекорды по просмотрам, представив фанатам обновленный взгляд на Vice City. Игра обещает быть одним из самых ожидаемых релизов, запланированных на 2025 год для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.